МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча", входящая в группу "Нафтогаз Украины", запустила еще две скважины, которые увеличили добычу на 430 тысяч кубометров газа в сутки, сообщил глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов. Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 450 долларам за тысячу кубов

"АО "Укргаздобыча", являющееся частью группы "Нафтогаз", запустило в работу две высокодебитные скважины, суммарно дающие свыше 430 тысяч кубометров голубого топлива в сутки", — приводит слова Чернышева пресс-служба на сайте компании.

Отмечается, что первую скважину — "разведывательную", пробурили на месте, которое открыли 40 лет назад, ее глубина достигла 5850 метров. Как сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора компании "Укргаздобыча" Олег Толмачев, вторую скважину пробурили на 55-летнем месторождении. По его словам, в указанном месторождении за последний год ввели в эксплуатацию семь новых скважин.

В марте минэнерго страны заявило, что Украина довела добычу газа до отметки свыше 50,5 миллиона кубометров в сутки. Чернышов в конце декабря говорил, что в 2022 году сократилась добыча газа на востоке Украины, но в то же время увеличились показатели добычи на западе страны.