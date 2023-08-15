ВЕНА, 15 авг — ПРАЙМ. Австрия не сможет обойтись без российского газа, и в долгосрочной перспективе — тоже, считает экс-менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек, проработавший в газовом секторе этой компании более 30 лет. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 15 августа

"Австрия не сможет обойтись без российского газа, даже в долгосрочной перспективе", — сказал Мусилек в интервью объединению "Инициатива бизнеса Верхней Австрии" (нем. Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich, IWS).

Экс-менеджер также отметил, что одностороннее расторжение контрактов со стороны Австрии было бы немедленно оспорено "Газпромом" в международных судах.

"Такие разбирательства могут занять очень длительное время до окончательного прояснения правовой ситуации. А без судебного прояснения Австрия должна будет продолжать платить России. Речь идет о более чем 30 миллиардах евро. Я бы не советовал австрийскому федеральному правительству идти на такой риск", — отметил спикер.

На вопрос, предпринимала ли OMV и он сам, как главный переговорщик компании по газу, серьезные усилия по поиску альтернативных и надежных поставщиков газа в последние десятилетия, Мусилек отметил, что действительно он вместе с другими представителями компании пытались найти альтернативы российскому газу.

"Но для контрактов на поставку нужны партнеры, которые не только могут, но и хотят поставлять газ", — пояснил он.

По его словам, "основываясь на своем десятилетнем опыте работы на международных энергетических и газовых рынках", он не видит "жизнеспособных альтернатив российскому газу".

"Односторонний отказ от поставок обойдется в десятки миллиардов евро и еще больше нарушит энергоснабжение населения и предприятий", — пояснил Мусилек.

Комментируя предложение австрийского правительства выделить из состава концерна дочернюю компанию OMV по торговле газом, экс-менеджер отметил, что, во-первых, такой организационный процесс требует времени.

"Во-вторых, все будет еще более забюрократизировано. В-третьих, источники поставок и газовые компании и сети останутся прежними. В-четвертых, не изменится конкурентная ситуация", — перечислил он.

Мусилек добавив, что к тому времени, когда выделенная компания появится на рынке, конфликт на Украине может уже закончиться. "Поэтому я не вижу никаких преимуществ в выделении газовой торговой компании", — заключил он.