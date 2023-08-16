МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Европейские компании начинают хранить газ на Украине, в хранилища страны закачаны уже 600 миллионов кубометров газа европейских компаний, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. У Европы паническая атака: энергокризис вернулся, российский газ - нет

"Как видно из тенденции последних месяцев, европейские компании начинают хранение газа на Украине… Сегодня можно сказать, что уже около 600 миллионов кубометров газа хранится на Украине, это газ европейских компаний", — заявил он в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос, какой объем украинских газохранилищ используется странами Европы.

Галущенко добавил, что Украина ожидает новых поступлений газа на хранение из Европы.

Министр ранее сообщал, что Украина закачала в подземные хранилища более 12,3 миллиарда кубометров газа к предстоящему отопительному сезону.

Ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источники, что Евросоюз рассматривает возможность увеличить объемы поставок природного газа на хранение на Украину на фоне того, как европейские хранилища приближаются к заполнению.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявлял, что страна надеется стать газовым хабом для Европы, а её власти предлагают европейским трейдерам использовать украинские подземные хранилища газа (ПХГ) по самым низким ценам.