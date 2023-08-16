МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Новатэк" и "Роснефть", крупные компании в сфере газовой добычи, недовольны новым расчетом тарифа на транспортировку газа, которая разработана Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ и которая, по их мнению, "благоприятствует" "Газпрому", сообщает газета "Коммерсант". Европейские компании начали хранить газ на Украине

"Независимых производителей газа не устраивает разработанная ФАС и уже направленная в Минюст методика расчета тарифа на транспорт газа с переходом на схему "вход-выход". Руководители "Роснефти" Игорь Сечин и "Новатэка" Леонид Михельсон в начале августа направили соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину", — пишет издание со ссылкой на свои источники, знакомые с содержанием письма. При этом в ФАС “Коммерсанту” сообщили, что не получали обращения, а в "Роснефти", "Газпроме" и аппарате Мишустина ему не ответили.

"Газпром" — единственный собственник магистральных газопроводов в рамках Единой системы газоснабжения (ЕСГ), поэтому остальные компании, включая крупнейших его конкурентов на внутреннем рынке — "Новатэк" и "Роснефть" (называемых независимыми производителями), должны платить монополии за транспортировку. С 2015 года тариф для них не повышался. Но они оценивают свою "переплату" "Газпрому" за транспортировку газа с 2015 года в более чем 400 миллиардов рублей и призывают пока просто снизить тариф.

Сейчас стоимость транспортировки газа в России рассчитывается исходя из установленных ставок прокачки 1 тысячи кубометров газа на 100 километров, а точкой входа считается либо подземное хранилище газа (ПХГ), либо компрессорная станция на месторождении, точкой выхода — район потребления, напоминает газета. ФАС же разработала по сути "зональную" новую методику расчета тарифа на транспорт газа с переходом на схему "вход-выход", согласно которой вся ЕСГ делится на зоны, в каждой из которых будут располагаться отдельные точки входа и выхода.

Новая система, по мнению ФАС, позволит создать в каждой из макрозон виртуальный балансовый пункт, на котором могли бы совершаться биржевые и внебиржевые сделки. Но недовольные компании считают, что эта методика не устраняет хронических недостатков старой системы, сохраняя "несправедливые" подходы к определению затрат на транспортировку газа для независимых производителей.

В частности, по их мнению, новая методика не исправляет подходов к определению расходов на транспортировку газа на внутренний рынок и на экспорт, а также порождает двойной учет затрат: в тариф включаются как капитальные вложения "Газпрома", так и амортизация. Кроме того, методика сохраняет привязку к маршрутизации поставок, что, по мнению независимых производителей, дает "Газпрому" как собственнику ЕСГ инструмент косвенного регулирования внутреннего рынка газа за счет определения зон доступности для пользователей услуг.