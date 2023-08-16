КИШИНЕВ, 16 авг — ПРАЙМ. Молдавия закупила к отопительному сезону 400 миллионов кубометров газа и планирует докупить такой же объем, заявил министр энергетики Виктор Парликов. Молдавия применит санкции к компании, связанной с "Газпромом"

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. У населения выросли долги за коммунальные услуги. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия "Энергоком" и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.

"Государственному предприятию "Энергоком" удалось закупить для холодного периода порядка 400 миллионов кубометров газа по выгодной цене, 400 долларов за куб. Внутренние тарифы на энергоресурс могут быть снижены, после того как мы докупим еще 400 миллионов кубометров по такой же цене. Нам удастся снизить среднюю цену до уровня 500 долларов", — сказал министр в интервью телеканалу Rlive.

Парликов отметил, что в хранилищах в Румынии и на Украине у Молдавии есть объемы газа, запасенного в прошлом году по высоким ценам, что удерживает внутренний тариф на уровне 18 леев (1,02 доллара). Вместе с тем он выразил надежду, что в предстоящем отопительном сезоне тариф на газ для потребителей может быть снижен. Нацбанк Молдавии сохранил базисную ставку на уровне июня

"Я делаю все возможное, чтобы тарифы снизились. И я, и "Энергоком", и те, кто занимается оптимизацией транспортировки — все работают для этого. Даже с тем дорогим газом, который мы закупили ранее, у нас должна быть возможность снизить тарифы в холодное время года", — сказал Парликов.

В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Молдавию, составляет 527,68 доллара за тысячу кубометров, весь объем энергоресурса поступает в Приднестровье, часть газа идет на нужды бытовых потребителей, а часть поступает на Молдавскую ГРЭС для производства электроэнергии в том числе и для территорий, которые контролирует Кишинев.

Ранее "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Парликов сообщил 16 июля, что Кишинев завершил аудит компании, но не готов публично озвучить результаты до проведения их тщательного анализа.