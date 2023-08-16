РИМ, 16 авг — ПРАЙМ. Италия заполнила свои резервуары для хранения природного газа более чем на 90%, сообщила в среду газета Quotidiano Nazionale со ссылкой на европейскую платформу Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI). Молдавия закупила газ к отопительному сезону

"Запасы природного газа превысили 90% мощности хранения в Италии и составили 176,12 тераватт-часа (ТВт.ч). Это следует из сводных данных AGSI на 14 августа. Неделей ранее итальянские газовые хранилища были заполнены на 88,83%", — пишет издание.

Согласно информации AGSI, в целом в Европе запасы газа уже превысили 1 тысячу ТВт.ч и составляют 89,75%. На первом месте среди стран ЕС по размеру газовых запасов находится Германия — 230,29 ТВт.ч (91,92%), за которой следует Италия. Третье место заняли Нидерланды (131,83 ТВт.ч, 92,57 %), четвертое место — Франция (112,98 ТВт.ч, 82,87%). Страны ЕС должны заполнить хранилища газа на 90% к началу отопительного сезона.

В 2022 году газовые хранилища Италии были заполнены на 90% в конце сентября.

После начала российской специальной военной операции на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. В прошлом году были заключены новые договоренности относительно диверсификации поставок энергоносителей и, в частности, их увеличения из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и других стран.

В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.