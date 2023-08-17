2023-08-17T09:29:56+03:00
2023-08-17T09:29:56+03:00
2023-08-17T09:29:56+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230817/841483285.html
Цены на газ в Европе снижаются до 412 долларов за тысячу кубометров
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром после открытия торгов снижаются на 3,2%, до 412 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE... ПРАЙМ, 17.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, европа, биржевые цены на газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83406/82/834068269.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83406/82/834068269.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83406/82/834068268.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83406/82/834068268.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83406/82/834068256.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83406/82/834068256.jpg
https://1prime.ru/gas/20230816/841465690.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром после открытия торгов снижаются на 3,2%, до 412 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 419,1 доллара (-1,6%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.10 мск их стоимость составляла 412 долларов (-3,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 425,8 доллара за тысячу кубометров.
Эти котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов. Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) — возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.