МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром после открытия торгов снижаются на 3,2%, до 412 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Молдавия закупила газ к отопительному сезону

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 419,1 доллара (-1,6%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.10 мск их стоимость составляла 412 долларов (-3,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 425,8 доллара за тысячу кубометров.

Эти котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов. Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) — возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.