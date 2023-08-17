МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Газовое подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), ADNOC Gas, будет поставлять японской Japan Petroleum Exploration Co. (JAPEX) сжиженный природный газ (СПГ) в течение пяти лет, стоимость контракта — 450-550 миллионов долларов, следует из пресс-релиза ADNOC. Эстонский энергоконцерн утроит поставки СПГ в страны Балтии и Финляндию

"ADNOC Gas сегодня объявила о заключении пятилетнего соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с Japan Petroleum Exploration Co. (JAPEX), японской энергетической компанией", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что соглашение подразумевает стоимость поставок в 450-550 миллионов долларов.

ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ. ADNOC Gas — газовое подразделение ADNOC, которое покрывает около 60% потребности ОАЭ в газе, а также поставляет его в более чем 20 стран. В феврале ADNOC Gas провела IPO на бирже Абу-Даби.