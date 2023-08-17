2023-08-17T11:32:41+03:00
2023-08-17T11:32:41+03:00
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2023
https://1prime.ru/gas/20230817/841487969.html
ADNOC Gas будет поставлять СПГ японской JAPEX
Газ
Новости
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. Газовое подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), ADNOC Gas, будет поставлять японской Japan Petroleum Exploration Co. (JAPEX) сжиженный природный газ (СПГ)... ПРАЙМ, 17.08.2023
энергетика, новости, газ, япония, japex, adnoc gas, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Газовое подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), ADNOC Gas, будет поставлять японской Japan Petroleum Exploration Co. (JAPEX) сжиженный природный газ (СПГ) в течение пяти лет, стоимость контракта — 450-550 миллионов долларов, следует из пресс-релиза ADNOC.
"ADNOC Gas сегодня объявила о заключении пятилетнего соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с Japan Petroleum Exploration Co. (JAPEX), японской энергетической компанией", — говорится в сообщении.
Компания уточняет, что соглашение подразумевает стоимость поставок в 450-550 миллионов долларов.
ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ. ADNOC Gas — газовое подразделение ADNOC, которое покрывает около 60% потребности ОАЭ в газе, а также поставляет его в более чем 20 стран. В феврале ADNOC Gas провела IPO на бирже Абу-Даби.