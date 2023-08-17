ВАРШАВА, 17 авг — ПРАЙМ. Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 93%, а всего три недели назад было 85%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. В Италии назвали степень заполненности хранилища природного газа страны

По данным оператора, по состоянию на конец минувших суток запасы газа в польских подземных хранилищах составляют 34875,8 гигаватт, что составляет 93% от всей мощности хранилищ.

В конце июля уполномоченная правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Тшецяковская сообщала о показателе на уровне 85%.

При этом за прошедшие сутки в польские хранилища было закачано 91,9 гигаватт газа, а выкачано – 22,3 гигаватт.

В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь. В отсутствии российских поставок Польша запасает на зиму газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии и через терминал сжиженного газа на Балтике.