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2023
https://1prime.ru/gas/20230817/841498546.html
Польша почти заполнила хранилища газа перед зимой
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Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 93%, а всего три недели назад было 85%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. По данным... ПРАЙМ, 17.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, россия, польша, газ, норвегия, хранилище
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 17 авг — ПРАЙМ. Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 93%, а всего три недели назад было 85%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland.
По данным оператора, по состоянию на конец минувших суток запасы газа в польских подземных хранилищах составляют 34875,8 гигаватт, что составляет 93% от всей мощности хранилищ.
В конце июля уполномоченная правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Тшецяковская сообщала о показателе на уровне 85%.
При этом за прошедшие сутки в польские хранилища было закачано 91,9 гигаватт газа, а выкачано – 22,3 гигаватт.
В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь. В отсутствии российских поставок Польша запасает на зиму газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии и через терминал сжиженного газа на Балтике.