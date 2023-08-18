МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. ЕС заполнил газовые хранилища с опережением графика и готов к предстоящей зиме, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Европейские компании начали хранить газ на Украине

"Подтверждение того, что мы выполнили наши требования по заполнению газохранилищ с опережением графика, подчеркивает то, что ЕС хорошо готов к зиме, и это поможет еще больше стабилизировать рынки в ближайшие месяцы", — заявила Симсон в интервью Politico.

Как отмечает издание, в четверг уровень запасов природного газа среди европейских стран достиг "исторического максимума". При этом Politico добавляет, что цены на газ по-прежнему превышают показатели до начала конфликта на Украине, что означает "более высокие счета для домохозяйств и более низкую производительность европейской промышленности".

Ранее сообщалось, что, согласно данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), европейские страны заполнили свои подземные хранилища газа до целевого уровня в 90%.

ЕС на фоне развернувшегося в регионе энергокризиса в июне прошлого года принял правила, по которым европейские ПХГ должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%. Целевого уровня в прошлом году европейские страны достигли в первые дни сентября, а порог в 90% перешагнули 7 октября.