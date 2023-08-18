2023-08-18T09:30:54+03:00
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Цены на газ в Европе незначительно растут
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https://россиясегодня.рф
. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром после открытия торгов растут на 2%, до 423 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Сентябрьские... ПРАЙМ, 18.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, европа, биржевые цены на газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром после открытия торгов растут на 2%, до 423 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 416,4 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.12 мск их стоимость составляет 423,4 доллара (+2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 415 долларов за тысячу кубометров.
Эти котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов. Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) — возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.