Совбез Молдавии назвал закупку газа к зиме приоритетной задачей
КИШИНЕВ, 18 авг — ПРАЙМ. Высший совет безопасности Молдавии обсудил подготовку к отопительному сезону и указал в качестве приоритетной задачи закупку газа по самым выгодным ценам, сообщила пресс-служба администрации президента.
"На основе информации, представленной компетентными органами, члены ВСБ приняли несколько решений и рекомендаций. Приоритетной задачей в этом году вновь станет закупка газа по наиболее выгодным ценам на рынке и формирование достаточных запасов", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице администрации президента.
В совете отметили, что государство должно быть готово обеспечить потребителям непрерывный доступ к энергоресурсам — газу, электроэнергии, теплоносителю — в любых условиях. Также при необходимости нужно иметь возможность оказывать необходимую помощь незащищенным категориям граждан.
Члены ВСБ обсудили меры, принимаемые государственными учреждениями для обеспечения граждан природным газом и электроэнергией в ближайший период. Также говорили о ходе реализации крупных инвестиционных проектов в области энергетики и о программах повышения энергоэффективности.
Президент Молдавии Майя Санду созвала в четверг заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), чтобы обсудить вопросы энергетической безопасности страны и подготовки к холодному сезону.
https://1prime.ru/gas/20230818/841503277.html