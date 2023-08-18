КИШИНЕВ, 18 авг — ПРАЙМ. Высший совет безопасности Молдавии обсудил подготовку к отопительному сезону и указал в качестве приоритетной задачи закупку газа по самым выгодным ценам, сообщила пресс-служба администрации президента. Молдавия применит санкции к компании, связанной с "Газпромом"

"На основе информации, представленной компетентными органами, члены ВСБ приняли несколько решений и рекомендаций. Приоритетной задачей в этом году вновь станет закупка газа по наиболее выгодным ценам на рынке и формирование достаточных запасов", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице администрации президента.

В совете отметили, что государство должно быть готово обеспечить потребителям непрерывный доступ к энергоресурсам — газу, электроэнергии, теплоносителю — в любых условиях. Также при необходимости нужно иметь возможность оказывать необходимую помощь незащищенным категориям граждан.

Члены ВСБ обсудили меры, принимаемые государственными учреждениями для обеспечения граждан природным газом и электроэнергией в ближайший период. Также говорили о ходе реализации крупных инвестиционных проектов в области энергетики и о программах повышения энергоэффективности.

Президент Молдавии Майя Санду созвала в четверг заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), чтобы обсудить вопросы энергетической безопасности страны и подготовки к холодному сезону.