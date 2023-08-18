РИМ, 18 авг — ПРАЙМ. Италия свела "почти к нулю" зависимость от поставок газа из России, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин. Италия приостановила выдачу россиянам "золотых виз" за инвестиции

В апреле он же заявлял о том, что Италия сократила долю поставок газа из РФ до 10%.

"Мы, безусловно, можем смотреть на следующую зиму с большим спокойствием, чем в прошлом году. Во многом это заслуга политики диверсификации, проводимой итальянским правительством. До прошлого года российский метан, поступающий в Европу по газопроводам, составлял около 40% потребления ЕС: сегодня в отношении Италии можно говорить о доведенной почти до нуля зависимости", — заявил он в интервью газете il Messaggero.

Говоря о диверсификации, министр заявил о наличии у Италии "широкого энергетического микса". Страна наладила поставки по трубопроводам по различным маршрутам и увеличила долю СПГ, получаемого на морских терминалах. В следующем году, добавил Пикетто-Фратин, вступит в строй морская станция по переработке сжиженного газа в Равенне. "Наконец, мы увеличили производство зеленой энергии, чтобы к 2030 году получать две трети энергии из возобновляемых источников", — заявил глава министерства.

По состоянию на середину августа Италия заполнила свои резервуары для хранения природного газа более чем на 90%. Согласно информации европейской платформы Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI), Италия находится на втором месте после Германии по объемам газовых запасов. В 2022 году газовые хранилища Италии были заполнены на 90% в конце сентября.

После начала российской специальной военной операции на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. В прошлом году были заключены новые договоренности относительно диверсификации поставок энергоносителей и, в частности, их увеличения из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и других стран.

В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.