МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Россия за январь-июль 2023 года поставила в Китай 4,46 миллиона тонн сжиженного природного газа на 2,98 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР. Будапешт и Доха обсудят поставки катарского СПГ в Венгрию с 2027 года

Рост объема поставок за январь-июль этого года составил 62,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в РФ 2,74 миллиона тонн СПГ.

Отдельно в июле 2023 года КНР закупила в РФ 583,9 тысячи тонн СПГ на 312,4 миллиона долларов.

Лидером по поставкам СПГ в Китай за первые семь месяцев 2023 года осталась Австралия, которая экспортировала в Китай 13,5 миллиона тонн СПГ на 8,3 миллиарда долларов, следом идет Катар с 9,51 миллиона тонн СПГ на 6,1 миллиарда долларов, далее следует РФ, после нее идет Малайзия, поставившая КНР 4,14 миллиона тонн на 2,57 миллиарда долларов, на шестом месте расположилась Индонезия с 2,15 миллиона тонн на 1,16 миллиарда долларов. США за указанный период экспортировали в КНР лишь 1,27 тысячи тонн СПГ на 867,344 миллиона долларов.

Согласно данным китайской таможни, по итогам 2022 года Китай закупил в России 6,485 миллиона тонн СПГ на 6,732 миллиарда долларов.