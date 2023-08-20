МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Поставки трубопроводного газа из России за январь-июль 2023 года обошлись Китаю в 3,942 миллиарда долларов, показатель почти достиг уровня за весь 2022 год, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР. Венгрия предложила альтернативы транзиту газа через Украину

Ведомство не публикует данные об объемах поставок, а только информацию о стоимости.

Рост стоимости поставок за январь-июль этого года составил 98,98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в РФ трубопроводного газа на 1,98 миллиарда долларов.

Отдельно в июле 2023 года КНР закупила в РФ трубопроводного газа на 555,57 миллиона долларов.

Согласно данным китайской таможни, по итогам 2022 года общая стоимость импорта Китаем российского трубопроводного газа достигла отметки в 3,98 миллиарда долларов.