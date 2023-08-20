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2023
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Китай резко увеличил объемы покупки российского трубопроводного газа
Газ
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Поставки трубопроводного газа из России за январь-июль 2023 года обошлись Китаю в 3,942 миллиарда долларов, показатель почти достиг уровня за весь 2022 год, следует из данных,... ПРАЙМ, 20.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Поставки трубопроводного газа из России за январь-июль 2023 года обошлись Китаю в 3,942 миллиарда долларов, показатель почти достиг уровня за весь 2022 год, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР.
Ведомство не публикует данные об объемах поставок, а только информацию о стоимости.
Рост стоимости поставок за январь-июль этого года составил 98,98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в РФ трубопроводного газа на 1,98 миллиарда долларов.
Отдельно в июле 2023 года КНР закупила в РФ трубопроводного газа на 555,57 миллиона долларов.
Согласно данным китайской таможни, по итогам 2022 года общая стоимость импорта Китаем российского трубопроводного газа достигла отметки в 3,98 миллиарда долларов.