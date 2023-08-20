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2023
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Власти Сербии готовы увеличить транзит российского газа в Венгрию
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Сербия подтвердила, что сможет обеспечить увеличенный транзит газа из России в Венгрию при прекращении транзита через Украину, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... ПРАЙМ, 20.08.2023
энергетика, новости, газ, россия, сербия, украина, венгрия, российский газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУДАПЕШТ, 20 авг — ПРАЙМ. Сербия подтвердила, что сможет обеспечить увеличенный транзит газа из России в Венгрию при прекращении транзита через Украину, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Большая часть поставок газа из России в Венгрию прибывает через Сербию, в последние дни мы слышали, что Украина хочет прекратить ранее заключённый с Россией договор о транзите. Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок", — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*.
Ранее он заявил, что объем газа, поступающий в Венгрию из России через Украину, может быть перенаправлен на "Турецкий поток", если транзит прекратится после 2024 года.
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