БУДАПЕШТ, 20 авг — ПРАЙМ. Сербия подтвердила, что сможет обеспечить увеличенный транзит газа из России в Венгрию при прекращении транзита через Украину, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 20 августа

"Большая часть поставок газа из России в Венгрию прибывает через Сербию, в последние дни мы слышали, что Украина хочет прекратить ранее заключённый с Россией договор о транзите. Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок", — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*.

Ранее он заявил, что объем газа, поступающий в Венгрию из России через Украину, может быть перенаправлен на "Турецкий поток", если транзит прекратится после 2024 года.

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