БУДАПЕШТ, 20 авг — ПРАЙМ. Венгрия заключила договор с Турцией о покупке 275 миллионов кубометров турецкого газа весной-летом 2024 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. СМИ: Зеленскому посоветовали попрощаться с бывшими территориями

"Удалось заключить окончательное соглашение между венгерской компанией MVM и турецкой энергокомпанией Botas, по которому в следующем году мы закупим 275 миллионов кубометров газа у Турции, в течение весны и лета эти 275 миллионов уже внесут свой вклад в энергобезопасность страны", — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*.

Он отметил, что Будапешт и Анкара начали переговоры о хранении турецкого газа в Венгрии. По словам Сийярто, роль Турции как страны-транзитера еще более усилится со вступлением в силу контракта на поставку природного газа из Азербайджана в Венгрию, а также с началом экспорта туркменского газа в Европу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье принял в Будапеште президента Турции Реджепа Таципа Эрдогана, сообщала пресс-служба венгерского премьера. Сийярто отметил, что президент Турции вновь посетит Будапешт 18 декабря, когда состоится заседание стратегического совета высокого уровня, где подпишут соглашение об установлении приоритетного стратегического партнерства и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях.

Глава венгерского МИД добавил, что парламенты обеих стран вернутся к вопросу ратификации членства Швеции в НАТО осенью после каникул, а пока депутаты Венгрии и Турции "постоянно остаются на связи и сообщают друг другу о ходе и статусе национальных парламентских процедур".

В выходные Венгрию посещают действующие и бывшие лидеры многих стран Европы и Азии, а также бизнесмены. Орбан ранее заявлял, что намерен провести 15 двусторонних встреч за трое суток. В Венгрии 20 августа отмечается национальный праздник основания государства — День святого Иштвана. Кроме того, 19 августа в Будапеште стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. Российские и белорусские легкоатлеты не участвуют в нем, так как отстранены World Athletics от соревнований под ее эгидой.

В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным.

Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в катарскую столицу Доху заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива не означают отказа от контрактов с РФ, а направлены на диверсификацию.

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