МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Будапешт и Баку заключили политическое соглашение о том, что впоследствии объем азербайджанского газа, поступающего в Венгрию, вырастет примерно до 1 миллиарда кубометров, в последнем квартале 2023 года Венгрия купит 100 миллионов кубометров, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Мы уже давно, более десятилетия выстраиваем сотрудничество с Азербайджаном. Сейчас появился договор, согласно которому в четвертом квартале этого года мы закупим у Азербайджана 100 миллионов кубометров газа. Однако появилось также ясное политическое соглашение, что он вырастет до договора о примерно миллиарде кубометров газа в последующий период", — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети.

По его словам, Венгрия также заключила договор с Азербайджаном о хранении 50 миллиардов азербайджанского газа в своих резервуарах, поставка в хранилища уже началась.

Глава венгерского МИД напомнил, что за последнее десятилетие Будапешт часто критиковали из Брюсселя за политику "открытия на Восток", а сегодня "уже, с небольшим преувеличением, все руководство Евросоюза регулярно посещает Баку, и любой лидер Евросоюза во многих случаях много бы отдал за одно фото с президентом Азербайджана".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье принял президента Азербайджана Ильхама Алиева, который посетил Будапешт во время чемпионата мира по легкой атлетике и венгерского национального праздника — Дня основания венгерского государства.

Ранее венгерская энергокомпания MVM CEEnergy и азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR подписали соглашение, по которому в Венгрию до конца 2023 года поступит 100 миллионов кубометров газа, в долгосрочной перспективе объем поставок будет увеличен до 2 миллиардов кубометров в год.

В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам главы МИД Петера Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным.

Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в катарскую столицу Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.