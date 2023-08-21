МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Узбекско-российское СП ООО Gazli Gas Storage к 2025 году увеличит емкость самого крупного в Узбекистане подземного хранилища газа (ПХГ) "Газли" в два раза – до 6 миллиардов кубометров, заявил главный инженер СП Мухаммад Саидазимов. Будапешт договорился с Баку о поставке газа в Венгрию

СП Gazli Gas Storage было создано в октябре 2018 года для подготовки проекта реконструкции и эксплуатации ПХГ "Газли" в Бухарской области. Учредителями СП выступают российское АО "Форус" и АО "Узтрансгаз". Концепция проекта увеличения объемов хранения газа на ПХГ с 3 до 10 миллиардов кубометров предусматривает доразведку месторождения (первый этап) и доразработку месторождения и расширение ПХГ (второй этап). Стоимость проекта оценивается в 850 миллионов долларов.

"На первом этапе, период реализации которого с 2020 по 2025 годы, хранилище будет расширено с существующих 3 миллиардов до 6 миллиардов кубометров природного газа", — сказал Саидазимов в интервью телеканалу "Узбекистан 24". По его словам, на втором этапе емкость ПХГ будет доведена до 10 миллиардов кубометров газа.

В настоящий момент СП также завершило строительство дожимной компрессорной станции, пробурило свыше 70 новых скважин на месторождении "Газли", их общее количество — более 350. Общая стоимость первого этапа проекта составляет 558 миллионов долларов, из которых почти 270 миллионов – прямые иностранные инвестиции, уточняет "Узбекистан 24".

На прошлой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил довести запасы природного газа в подземных хранилищах до 3,5 миллиарда кубометров для стабильной работы энергосистемы в осенне-зимний период.

Во второй декаде января в Узбекистане была зафиксирована аномально холодная погода, ночью температура опускалась до минус 19-25 градусов, а днем — до 17 градусов мороза. В стране были приостановлены поставки газа всем оптовикам, был временно прекращен экспорта газа из-за роста внутреннего потребления. При этом республика увеличила импорт голубого топлива из Туркмении, нефти и нефтепродуктов — из России и Казахстана.

"Газпром" 16 июня подписал на Петербургском международном экономическом форуме контракт с властями Узбекистана на поставки природного газа в эту республику в осенне-зимний период. Позднее в минэнерго Узбекистана пояснили, что контракт подписан на два года, поставки планируется начать с 1 октября, объем закупок – около 2,8 миллиарда кубометров в год.