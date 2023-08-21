2023-08-21T09:21:08+03:00

2023-08-21T09:21:08+03:00

2023-08-21T09:21:08+03:00

2023

https://1prime.ru/gas/20230821/841525681.html

Биржевые цены на газ в Европе растут на новостях из Австралии

Газ

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ НА ФОНЕ СООБЩЕНИЙ СМИ О ВОЗМОЖНЫХ ЗАБАСТОВКАХ В АВСТРАЛИИ В СЕНТЯБРЕ РАСТУТ УТРОМ НА 16%, ПОЧТИ ДО $480 — ДАННЫЕ ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 21.08.2023

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60