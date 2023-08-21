2023-08-21T09:21:08+03:00
2023-08-21T09:21:08+03:00
2023-08-21T09:21:08+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230821/841525681.html
Биржевые цены на газ в Европе растут на новостях из Австралии
Газ
Новости
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БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ НА ФОНЕ СООБЩЕНИЙ СМИ О ВОЗМОЖНЫХ ЗАБАСТОВКАХ В АВСТРАЛИИ В СЕНТЯБРЕ РАСТУТ УТРОМ НА 16%, ПОЧТИ ДО $480 — ДАННЫЕ ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 21.08.2023
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ НА ФОНЕ СООБЩЕНИЙ СМИ О ВОЗМОЖНЫХ ЗАБАСТОВКАХ В АВСТРАЛИИ В СЕНТЯБРЕ РАСТУТ УТРОМ НА 16%, ПОЧТИ ДО $480 — ДАННЫЕ ICE
Новость дополняется