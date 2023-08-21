БЕРЛИН, 21 авг — ПРАЙМ. Немецкий оператор газотранспортной сети Gascade получил разрешение на запуск строительства газопровода OAL (Ostsee Anbindungsleitung) от Лубмина до острова Рюген в Балтийском море, говорится в релизе оператора. В Турции рассказали о новых поставках газа в Европу

"Городские власти Штральзунда сегодня выдали компании Gascade… разрешение на строительство первого участка газопровода Ostsee Anbindungsleitung (OAL) от Лубмина до 26-го километра наземного участка Мукран (порт на острове Рюген — ред.)", — отметил оператор в своем сообщении в понедельник.

Как пояснил управляющий директор Gascade Ульрих Бентербуш, теперь компания может приступить к строительству трубопровода. Отмечается, что в перспективе его можно будет переоборудовать для транспортировки водорода.

По данным оператора, газопровод OAL длиной около 50 километров соединит планируемый СПГ-терминал в порту Мукран с немецкой газопроводной сетью в Лубмине. Завершение строительства газопровода запланировано на конец 2023 года.

В компании считают, что OAL вместе с подачей СПГ в газовую сеть "укрепит надежность поставок энергии в Германию и Юго-Восточную Европу" и "сделает газоснабжение в целом более устойчивым в случае кризиса".

Ранее власти ФРГ сообщали, что Германия планирует построить в общей сложности пять плавучих терминалов для СПГ. Как заявлял канцлер Олаф Шольц, они позволят стране стать независимой от поставок газа из России.