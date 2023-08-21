МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Газпром" может несколько превысить планируемый объем поставок трубопроводного газа в Китай по "Силе Сибири" в 22 миллиарда кубометров в 2023 году, а чистая прибыль компании может вырасти примерно до 4,5-5 миллиардов долларов, предполагают опрошенные РИА Новости эксперты. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 21 августа

Китай, согласно данным главного таможенного управления страны, за семь месяцев 2023 года вдвое увеличил закупки трубопроводного газа в России – 3,942 миллиарда долларов по сравнению с 3,98 миллиарда по итогам прошлого года.

"В базовом сценарии цель (по поставкам газа в Китай — ред.) будет достигнута в районе 22-24 миллиардов кубометров", – считает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

"Теоретически, при условии, что цена контракта составляет примерно 300 долларов за тысячу кубометров, выручка за год может составить 6,8 миллиарда долларов. Но отсюда нужно вычесть условные затраты на добычу, транспорт, налоги. Чистая прибыль, полагаю, может составить около 4,5-5 миллиардов долларов", – отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. При этом точные условия контракта неизвестны.

"Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

Реализация соответствующего инвестпроекта предполагает ежегодное наращивание объема поставок до 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. В 2022 году по "Силе Сибири" поставлено 15,4 миллиарда кубометров. Прорабатывается строительство трубопровода "Сила Сибири 2" через Монголию мощностью на 50 миллиардов кубометров в год.