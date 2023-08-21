МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" приступила к добыче природного газа на новой кустовой площадке Сузунского месторождения, находящегося на территории Красноярского края, в рамках реализации проекта "Восток Ойл", сообщила "Роснефть". Биржевые цены на газ в Европе растут на новостях из Австралии

"Компания "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") приступила к добыче природного газа на новой кустовой площадке Сузунского месторождения в рамках реализации проекта "Восток Ойл". Суточный объем добычи составляет около 1,8 миллиона кубометров газа", — говорится в сообщении.

По проекту "Восток Ойл" на Сузунском производственном участке продолжается строительство установки подготовки газа с компрессорной станцией для попутного нефтяного газа (ПНГ) производительностью 2,1 миллиарда кубометров в год. Введение установки в эксплуатацию позволит достичь максимального уровня полезного использования ПНГ на Сузунском месторождении.

"Восток Ойл" — флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.