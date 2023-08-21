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"Роснефть" увеличивает добычу газа на Сузунском месторождении
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"Роснефть" приступила к добыче природного газа на новой кустовой площадке Сузунского месторождения, находящегося на территории Красноярского края, в рамках реализации проекта... ПРАЙМ, 21.08.2023
энергетика, экономика, новости, газ, россия, роснефть, восток ойл, добыча газа, красноярский край
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" приступила к добыче природного газа на новой кустовой площадке Сузунского месторождения, находящегося на территории Красноярского края, в рамках реализации проекта "Восток Ойл", сообщила "Роснефть".
"Компания "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") приступила к добыче природного газа на новой кустовой площадке Сузунского месторождения в рамках реализации проекта "Восток Ойл". Суточный объем добычи составляет около 1,8 миллиона кубометров газа", — говорится в сообщении.
По проекту "Восток Ойл" на Сузунском производственном участке продолжается строительство установки подготовки газа с компрессорной станцией для попутного нефтяного газа (ПНГ) производительностью 2,1 миллиарда кубометров в год. Введение установки в эксплуатацию позволит достичь максимального уровня полезного использования ПНГ на Сузунском месторождении.
"Восток Ойл" — флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.