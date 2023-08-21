МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство поручило "Газпрому" в первом квартале будущего года заключить договор о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с "Сахалина-2" на Камчатку, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Правительство утвердило дорожную карту по поставкам СПГ на Камчатку

"Заключение договора о поставках сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта "Сахалин-2", для целей газификации потребителей Камчатского края. Срок исполнения: I квартал 2024 года… Ответственные исполнители: публичное акционерное общество "Газпром", – говорится в документе.

Президент России Владимир Путин осенью прошлого года поручил проработать газификацию Камчатского края до 2025 года за счет проекта "Сахалин-2". Правительство разработало соответствующую "дорожную карту" с органами исполнительной власти региона, "Газпромом" и "Новатэком".

"Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединённый береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн СПГ в год.

"Дорожная карта" – план-график – включает строительство береговой инфраструктуры для комплекса приема СПГ в бухте Раковая Авачинской губы. Ее возведение будет финансироваться из федерального бюджета. На это предусмотрено 12 миллиардов рублей – по четыре миллиарда рублей ежегодно в течение 2023–2025 годов.

Соответствующее соглашение о предоставлении субсидий планируется заключить до третьего квартала текущего года. Застройщик, закончит технологические и административные объекты береговой инфраструктуры, как следует из "дорожной карты", к концу 2024 года.

Морскую часть комплекса – плавучую регазификационную установку и суда газовозы-челноки – построит за счет средств инвестиционной программы до второго–третьего квартала 2025 года "Новатэк". Затем передаст их "Газпрому", чья структура АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" определена оператором газификации края.

Стоимость газа для Камчатского края, согласно поручению, президента, не должна превышать стоимость, регулируемую Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в рамках Единой системы газоснабжения. Оптовую цену определят ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития России, правительство края и "Газпром" до третьего квартала 2025 года.