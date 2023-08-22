МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе во вторник снижаются на 2%, до 449,3 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Цена на золото немного увеличивается после снижения в понедельник

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 451,2 доллара (-1,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.30 мск их стоимость составляет 449,3 доллара (-2,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 459,6 доллара за тысячу кубометров.

В понедельник цены на газ в Европе подскочили на открытии сразу на 16,5%. Драйвером такого роста стали сообщения о возможных забастовках рабочих СПГ-заводов в Австралии. Агентство Рейтер в воскресенье сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября. Это может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.

Газовые котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.