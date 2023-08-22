МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Танкер "Великий Новгород" получил груз сжиженного природного газа (СПГ) на комплексе сжижения "Портовая" компании "Газпром" в Ленинградской области и направился в сторону Северного морского пути, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic. "Газпрому" поручили договориться о поставках СПГ с "Сахалина-2" на Камчатку

Танкер получил груз на "Портовой" 14 августа, затем прошёл Балтийское и Северное, а 22 августа проходит Баренцево море. При этом данных о конечной точке прибытия нет.

Маршрут может сократить время морских перевозок в Азию. Не исключено, что танкер направляется в Китай, который закупает СПГ с другого предприятия "Газпрома" — "Сахалина 2".

Завод "Газпром СПГ Портовая" находится недалеко от Выборга в Ленинградской области и может производить 1,5 миллиона тонн СПГ в год. Комплекс работает с осени прошлого года. Продукция предприятия, в частности, предназначена для резервного газоснабжения Калининградской области.