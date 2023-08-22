2023-08-22T13:55:48+03:00
2023-08-22T13:55:48+03:00
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2023
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"Газпром" впервые отправил СПГ с "Портовой" по Северному морскому пути
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. Танкер "Великий Новгород" получил груз сжиженного природного газа (СПГ) на комплексе сжижения "Портовая" компании "Газпром" в Ленинградской области и направился в сторону... ПРАЙМ, 22.08.2023
энергетика, новости, газ, россия, смп, газпром, спг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Танкер "Великий Новгород" получил груз сжиженного природного газа (СПГ) на комплексе сжижения "Портовая" компании "Газпром" в Ленинградской области и направился в сторону Северного морского пути, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.
Танкер получил груз на "Портовой" 14 августа, затем прошёл Балтийское и Северное, а 22 августа проходит Баренцево море. При этом данных о конечной точке прибытия нет.
Маршрут может сократить время морских перевозок в Азию. Не исключено, что танкер направляется в Китай, который закупает СПГ с другого предприятия "Газпрома" — "Сахалина 2".
Завод "Газпром СПГ Портовая" находится недалеко от Выборга в Ленинградской области и может производить 1,5 миллиона тонн СПГ в год. Комплекс работает с осени прошлого года. Продукция предприятия, в частности, предназначена для резервного газоснабжения Калининградской области.