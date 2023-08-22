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2023
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Газ в Европе во вторник вырос почти на пять процентов
Газ
Новости
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Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов во вторник, в ходе которых они впервые с 15 июня преодолели отметку в 500 долларов, выросли на 4,9%, до 482,2 доллара за тысячу... ПРАЙМ, 22.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов во вторник, в ходе которых они впервые с 15 июня преодолели отметку в 500 долларов, выросли на 4,9%, до 482,2 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 451,2 доллара (-1,8%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум во вторник составил 504,3 доллара (+9,7%), ценовой минимум — 442,4 доллара (-3,8%). Последние фьючерсы торговались по 482,2 доллара (+4,9%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 459,6 доллара за тысячу кубометров.
Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих СПГ-заводов в Австралии. Агентство Рейтер в воскресенье сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group (WDS.AX), расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября. Это может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.