МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron увеличивает мощности добычи газа в штате Западная Австралия, следует из пресс-релиза компании. "Ваш газ не нужен": энергокризис перемалывает Европу

"Мощности добычи газа в Западной Австралии растут в результате технических улучшений… направленных на увеличение уровня добычи газа Wheatstone вблизи города Онслоу", — говорится в сообщении.

Также, отмечает Chevron, на 5% увеличится мощность завода сжижения газа (СПГ) Wheatstone. А управляющий директор Chevron Australia Марк Хатфилд (Mark Hatfield), слова которого приводятся в релизе, указал на необходимость дальнейшей работы в ближайшие месяцы, чтобы еще больше увеличить добычу.

Wheatstone — совместное предприятие австралийских подразделений Chevron (доля составляет 64,14%), Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (13,4%), Woodside Energy Group Ltd (13%), Kyushu Electric Power Company (1,46%) и PE Wheatstone Pty Ltd (8%). Chevron Australia — оператор всего проекта. Wheatstone включает в себя также две линии производства сжиженного природного газа (СПГ) общей мощностью 8,9 миллиона тонн в год.

Chevron — вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах. В Австралии компании присутствует уже 70 лет.

Агентство Рейтер в воскресенье сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group, расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября, что может привести к срыву поставок, охватывающих 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.