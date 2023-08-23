2023-08-23T09:54:17+03:00
2023-08-23T09:54:17+03:00
2023-08-23T09:54:17+03:00
2023
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Цены на газ в Европе снижаются после значительного роста в середине месяца
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Цены на газ в Европе утром в среду снижаются на 4%, до 465 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF... ПРАЙМ, 23.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, европа, биржевые цены на газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе утром в среду снижаются на 4%, до 465 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 471,7 доллара (-2,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.29 мск их стоимость составляет 464,5 доллара (-3,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 483,6 доллара за тысячу кубометров.
В середине месяца цены на газ в Европе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих заводов сжижения газа в Австралии.
Потом цены вернулись в район 400 долларов, но в воскресенье агентство Рейтер сообщило, что австралийские профсоюзы на морских газовых платформах Woodside Energy Group, расположенных на Северо-Западном шельфе, объявили о планах проведения забастовки 2 сентября, и это может привести к срыву поставок 10% мирового экспорта сжиженного природного газа.