МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Поставки трубопроводного газа из России в Европу в июле стали максимальными с августа прошлого года, достигнув с начала года доли в 16% в общем объёме европейского импорта, говорится в докладе Форума стран-экспортёров газа (ФСЭГ). "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 23 августа

"Импорт ЕС трубопроводного газа в июле 2023 года вырос на 16% по сравнению с предшествовавшим месяцем и достиг 13,5 миллиарда кубометров… Рост импорта был вызван увеличением поставок из Норвегии, России и Алжира в течение месяца. Поставки из России достигли самого высокого уровня с августа 2022 года", – говорится в докладе.

Всего же с начала года больше всего трубопроводного газа в Евросоюз поставила Норвегия – 56% в общем объёме европейского импорта (51 миллиард кубометров за январь-июль), почти втрое меньше газа поставил Алжир – 19% (17 миллиардов кубометров), уточняется в материалах ФСЭГ. Третьим по величине поставщиком стала Россия, обеспечившая 16% европейского импорта (14 миллиардов кубометров), что, впрочем, в 3,6 раза ниже показателя годом ранее.

Что касается динамики показателя, то страны Евросоюза снизили импорт трубопроводного газа почти в полтора раза (на 32%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 90,3 миллиарда кубометров, подсчитали во ФСЭГ. В том числе снижение в июле составило 13% в годовом выражении.

Уменьшение импорта трубопроводного газа европейские страны компенсируют увеличением закупок сжиженного (СПГ) и снижением потребления. Так, Евросоюз за январь–июль увеличил импорт этого топлива на 6,4%, до 76,38 миллиона тонн (соответствует почти 106 миллиардам кубометров), тогда как потребление газа в Евросоюзе за эти семь месяцев снизилось год к году на 11%, до 197 миллиардов кубометров.