МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Добыча газа в России в январе-июле снизилась на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 302 миллиардов кубометров, в июле — на 6,7%, до 34,3 миллиарда кубометров, сообщает Росстат. Министр энергетики Израиля сообщил, что увеличит экспорт газа в Египет

"Горючего природного газа (газа естественного) добыто 34,3 миллиарда кубометров, что на 6,7% меньше, чем в июле 2022 года, и на 0,9% меньше, чем в июне 2023 года. За январь-июль 2023 года добыто 302 миллиарда кубометров природного газа, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года", — говорится в сообщении.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) в России по итогам семи месяцев выросла на 2,8% — до 61,5 миллиарда кубометров. В июле показатель в годовом выражении увеличился на 11,1%, а в месячном — на 3,5%.

По данным Росстата, в 2022 году Россия снизила добычу природного газа на 13,4% — до 573 миллиардов кубометров, а ПНГ — на 2%, до 99 миллиардов кубометров.