МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии снизилась на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 304,413 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Чистая прибыль "Росагролизинга" в первом полугодии выросла в 1,4 раза

Выручка "Газпром нефти" снизилась на 14,6% и составила по итогам полугодия 1,55 триллиона рублей.