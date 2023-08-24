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2023
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"Газпром" отчитался по прибыли в первом полугодии
Газ
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Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии снизилась на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 304,413 миллиарда... ПРАЙМ, 24.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, россия, газпром, финотчетность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии снизилась на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 304,413 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка "Газпром нефти" снизилась на 14,6% и составила по итогам полугодия 1,55 триллиона рублей.