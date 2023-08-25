АНКАРА, 25 авг — ПРАЙМ. Турция продолжает обсуждать с Россией проект газового хаба, который имеет для Анкары высокий интерес, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. В Турции рассказали о новых поставках газа в Европу

"Обсуждения идут. Для нас этот проект представляет высокий интерес",- сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о "затишье" в процессе реализации проекта.

Параметры проекта "газового хаба" в Турции еще обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне, заявил ранее РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Как сообщал ранее телеканал CNN Türk со ссылкой на источники, энергетические проекты между Турцией и Россией, в частности, проект "газового хаба", могут обсудить в ходе планируемого переговоров президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда — через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря –Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.