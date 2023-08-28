МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Украина накопила к отопительному сезону почти 14 миллиардов кубометров газа из 14,7 миллиарда, необходимых для прохождения зимы, заявил в понедельник глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышев. Экс-премьер Италии признал "провал" стратегии НАТО на Украине

"Четырнадцать целых семь десятых миллиарда кубометров газа — это цель объема газа в газохранилищах на начало отопительного сезона. По подсчетам, этого достаточно. Это предусматривает разные сценарии, в том числе, дополнительный объем производства и генерации электроэнергии с использованием природного газа. Мы очень активно движемся в направлении накопления этого объема. Уже фактически достигли цифры 14 миллиардов кубометров", — сказал Чернышев в эфире всеукраинского телемарафона.

"Мы не планируем этого делать (импортировать газ — ред.) в этом году. У Украины достаточно объемов. "Нафтогаз" увеличивает собственную добычу. В этом году мы увеличим собственную добычу на 8%. Фактически Украина, наконец, может рассчитывать на себя", — добавил он.

При этом Чернышев отметил, что у Киева есть возможность "в некоторых сценариях" импортировать газ для создания резервного объема.

В марте минэнерго страны заявило, что Украина довела добычу газа до отметки свыше 50,5 миллиона кубометров в сутки. Чернышов в конце декабря прошлого года говорил, что в 2022 году сократилась добыча газа на востоке Украины, но в то же время увеличились показатели добычи на западе страны.