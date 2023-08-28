МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron получила уведомления о проведении 7 сентября забастовки рабочих предприятий Gorgon и Wheatstone, примет меры для поддержания безопасной и надежной работы в случае перебоев и продолжит переговорный процесс, сообщили РИА Новости в компании. Американская Chevron увеличивает мощности добычи газа в Австралии

"Мы получили уведомления о проведении забастовки на наших предприятиях Gorgon и Wheatstone в четверг, 7 сентября. Хотя мы не считаем, что для достижения соглашения необходимо проведение забастовки, мы признаем, что работники имеют право на проведение забастовки, и мы продолжим принимать меры для обеспечения безопасной и надежной работы в случае сбоев на наших предприятиях", – сообщили в Chevron.

"Мы также продолжим работу в рамках переговорного процесса, стремясь достичь результатов, отвечающих интересам как сотрудников, так и компании", – добавили в там.

Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе голландского хаба TTF, согласно данным лондонской биржи ICE, после сообщений Chevron о планах забастовок рабочих СПГ-заводов подскочили на 10%, до почти 430 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 17.12 мск составляют 421,7 доллара (+8,6%).

Биржевые цены на газ в Европе 22 августа впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих заводов сжижения газа Chevron и Woodside Energy в Австралии. По сообщению агентства Блумберг, это могло привести к срыву поставок 10% мирового экспорта СПГ.

Ситуация с забастовками после проведения компаниями переговоров частично разрешилась: Woodside Energy договорилась с профсоюзами работников об отмене забастовки, тогда как работники двух австралийских СПГ-заводов Chevron – Gorgon и Wheatstone – проголосовали за проведение забастовки. На долю проектов приходится 5% мировых поставок СПГ, однако забастовка вряд ли окажет немедленное влияние на поставки, поскольку она, скорее всего, начнется с незначительных действий, таких как прекращение сверхурочной работы, отмечает Блумберг.