МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Кризис промпроизводства стал "сильным союзником" Европы в вопросе сдерживания цен на газ в преддверии зимы, отметил в статье для Bloomberg обозреватель Хавьер Блас. Эксперт усомнился в наращивании импорта российского СПГ в Евросоюз

В частности, он написал: "Охвативший континент производственный кризис (промышленная активность в Германии снижается 14 месяцев подряд) — это лучший антидот от дефицита газа. С такими друзьями кому нужны враги?"

Блас утверждает, что европейцы "побеждают" энергокризис за счет промышленности, ведь по всей Европе энергоемкие предприятия, не в силах справиться с подорожанием энергоресурсов, или прекращают деятельность и закрываются, или снижают объемы производства.

Ссылаясь на прогноз банка Morgan Stanley, обозреватель отмечает, что суммарный объем спроса на газ в Европе будет на 15% ниже среднего показателя за последние пять лет.

"Расплачиваться за уход от энергетического кризиса придется мощным спадом в производственном секторе и долговременной утратой экономического роста. Высокие цены решают проблему высоких цен. Но за это всегда приходится расплачиваться", — заключает Блас.

В понедельник цены на газ в Европе поднялись на 8% — до $420 за тысячу кубометров. Как считают в экспертном сообществе, виноват в этом сокращение экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения игроков относительно сбоев поставок СПГ из Австралии, где возможны забастовки на крупных СПГ-заводах. По итогам вторника цены снизились почти на 10% — до $387 за тысячу "кубов".