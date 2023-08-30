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2023
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Закачка ПХГ Европы приближается к рекорду по запасам, вопреки низким темпам
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Страны Евросоюза даже в условиях высокой — близкой к рекордным значениям — заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) продолжают постепенно их заполнять, закачав за сутки... ПРАЙМ, 30.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, газ, ес, пхг европы, рекорд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Страны Евросоюза даже в условиях высокой — близкой к рекордным значениям — заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) продолжают постепенно их заполнять, закачав за сутки примерно 180 миллионов кубометров и доведя запасы на зиму до 102,3 миллиарда кубометров, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным GIE, за газовые сутки 28 августа (завершились в 7.00 мск 29 августа) запасы в ПХГ в странах ЕС подросли на 0,12 процентного пункта (п. п.) — до 92,65%. Это минимальный для августа прирост.
При этом запасы газа приближаются к рекордным: пиковое значение с 2017 года, по данным GIE, было зафиксировано за газовые сутки 27 октября 2019 года — 107,1 миллиарда кубометров (97,84%). При сохранении текущих средних темпов закачки — почти 0,26 п. п. в сутки в августе — ЕС достигнет такого уровня через две недели.
Страны ЕС в июне прошлого года в условиях резкого роста биржевых цен на газ приняли правила, по которым европейские ПХГ должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы – на 90%. Целевого уровня в текущем году европейские страны достигли в середине августа.