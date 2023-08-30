МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Страны Евросоюза даже в условиях высокой — близкой к рекордным значениям — заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) продолжают постепенно их заполнять, закачав за сутки примерно 180 миллионов кубометров и доведя запасы на зиму до 102,3 миллиарда кубометров, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Польша заполнила ПХГ на 95 процентов, сообщил оператор

Согласно данным GIE, за газовые сутки 28 августа (завершились в 7.00 мск 29 августа) запасы в ПХГ в странах ЕС подросли на 0,12 процентного пункта (п. п.) — до 92,65%. Это минимальный для августа прирост.

При этом запасы газа приближаются к рекордным: пиковое значение с 2017 года, по данным GIE, было зафиксировано за газовые сутки 27 октября 2019 года — 107,1 миллиарда кубометров (97,84%). При сохранении текущих средних темпов закачки — почти 0,26 п. п. в сутки в августе — ЕС достигнет такого уровня через две недели.

Страны ЕС в июне прошлого года в условиях резкого роста биржевых цен на газ приняли правила, по которым европейские ПХГ должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы – на 90%. Целевого уровня в текущем году европейские страны достигли в середине августа.