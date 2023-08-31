МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром после открытия торгов растут на 5,3%, до 427 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Емкости для хранения нефтепродуктов на территории Таманского терминала навалочных грузов

Стоимость нефти стабильна на оценке факторов предыдущего дня

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 429 долларов (+5,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.49 мск их стоимость составляет 427 долларов (+5,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 405,7 доллара за тысячу кубометров.

Газовые котировки на прошедшей неделе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов. Затем они скорректировались, но остаются выше многолетних уровней.

Драйвером роста последних недель эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских СПГ-предприятиях американской нефтегазовой компании Chevron – Gorgon и Wheatstone.