МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром после открытия торгов растут на 5,3%, до 427 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость нефти стабильна на оценке факторов предыдущего дня

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 429 долларов (+5,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.49 мск их стоимость составляет 427 долларов (+5,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 405,7 доллара за тысячу кубометров.

Газовые котировки на прошедшей неделе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов. Затем они скорректировались, но остаются выше многолетних уровней.

Драйвером роста последних недель эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских СПГ-предприятиях американской нефтегазовой компании Chevron – Gorgon и Wheatstone.