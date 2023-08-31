2023-08-31T10:19:08+03:00
2023-08-31T10:19:08+03:00
2023-08-31T10:19:08+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230831/841619635.html
Биржевые цены на газ в Европе растут на 5,3 процента
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром после открытия торгов растут на 5,3%, до 427 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Сентябрьские... ПРАЙМ, 31.08.2023
энергетика, новости, газ, европа, газ, торги
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647748.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647748.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647747.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647747.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647746.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647746.jpg
https://1prime.ru/oil/20230831/841618447.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром после открытия торгов растут на 5,3%, до 427 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 429 долларов (+5,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.49 мск их стоимость составляет 427 долларов (+5,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 405,7 доллара за тысячу кубометров.
Газовые котировки на прошедшей неделе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов. Затем они скорректировались, но остаются выше многолетних уровней.
Драйвером роста последних недель эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских СПГ-предприятиях американской нефтегазовой компании Chevron – Gorgon и Wheatstone.