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Вучич выразил надежду, что на "Турецкий поток" не нападут
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Сербия выразила надежду, что нападать на газопровод "Турецкий поток" никому не придет в голову, заявил президент страны Александр Вучич. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан... ПРАЙМ, 31.08.2023
энергетика, новости, газ, сербия, александр вучич, "турецкий поток"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕЛГРАД, 31 авг — ПРАЙМ. Сербия выразила надежду, что нападать на газопровод "Турецкий поток" никому не придет в голову, заявил президент страны Александр Вучич.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт и Белград на фоне ЧП с "Северными потоками" намерены рассматривать атаки на маршруты поставок российского газа в регион как повод для войны.
"Конечно, Виктор говорил условно. Но суть в том, что надеемся, что никому не придет в голову напасть на то, чтобы нас зимой оставить без того, что мы строили, оплатили и купили. И Венгрия и сербы не имеют никаких предпосылок, что это возможно и уверен, что это никому не придет в голову. Честно говоря, при в таком безумии (вокруг) говорил об этом и много раз и с Виктором, и с болгарами", — прокомментировал его слова Вучич.
Сербский лидер подчеркнул, что любые повреждения "Турецкого потока" или газотранспортных систем станут "катаклизмом" для Сербии и Венгрии.