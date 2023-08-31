БЕЛГРАД, 31 авг — ПРАЙМ. Сербия выразила надежду, что нападать на газопровод "Турецкий поток" никому не придет в голову, заявил президент страны Александр Вучич. Орбан назвал атаки на маршруты импорта российского газа поводом для войны

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт и Белград на фоне ЧП с "Северными потоками" намерены рассматривать атаки на маршруты поставок российского газа в регион как повод для войны.

"Конечно, Виктор говорил условно. Но суть в том, что надеемся, что никому не придет в голову напасть на то, чтобы нас зимой оставить без того, что мы строили, оплатили и купили. И Венгрия и сербы не имеют никаких предпосылок, что это возможно и уверен, что это никому не придет в голову. Честно говоря, при в таком безумии (вокруг) говорил об этом и много раз и с Виктором, и с болгарами", — прокомментировал его слова Вучич.

Сербский лидер подчеркнул, что любые повреждения "Турецкого потока" или газотранспортных систем станут "катаклизмом" для Сербии и Венгрии.