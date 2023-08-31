БРЮССЕЛЬ, 31 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия на данный момент не видит альтернатив российскому сжиженному природному газу, вопрос санкций в этой сфере остается открытым. В ЕС предложили продлить ограничения на импорт украинской сельхозпродукции

"ЕС делает все, чтобы диверсифицировать поставки газа, другого ископаемого топлива для замены российского, сотрудничает с альтернативными поставщиками, инвестирует в возобновляемую энергию, работает с населением и промышленностью над повышением энергоэффективности", — указал представитель ЕК Тим Макфи.

Он уточнил, что Евросоюз с января по июнь 2023 года импортировал уже 10,9 миллиарда кубических метров российского СПГ. При этом за весь 2022 год эта цифра, по его словам, составила 19,3 миллиарда кубометров, а за 2021 год — 13,5 миллиарда "кубов". По мнению чиновника, эти показатели малосуществены по сравнению с сильным падением импорта трубопроводного газа из России.

При этом официальный представитель ЕК Дана Спинант, отвечая на вопрос о новых ограничениях против росийских энергоресурсов отметила, что Еврокомиссия не объявляет о санкциях заранее. Она добавила, что ЕС принимает усилия для отказа от российского СПГ.

"Наилучшее решение – это его замена на возобновляемые "чистые" источники энергии там, где это возможно", — указала Спинант. По ее словам, если замена на возобновляемые источники невозможна, то ЕС ищет альтернативных поставщиков.