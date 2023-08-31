МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг снижаются на 10%, опускаясь ниже 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Рубль корректируется вверх к доллару и евро после ослабления

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 429 долларов за тысячу кубометров (-3,3%). А по состоянию на 16.30 мск их стоимость составляет 401,8 доллара (-9,5%), при этом минутами ранее она опускалась до 399,7 доллара за тысячу кубометров (-10%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 443,8 доллара за тысячу кубометров.

Газовые котировки на прошедшей неделе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Затем они скорректировались, но остаются выше среднемноголетних уровней.