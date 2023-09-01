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2023
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Биржевые цены на газ в Европе растут на три процента
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Биржевые цены на газ в Европе первым утром осени растут на 3%, до 406 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы... ПРАЙМ, 01.09.2023
энергетика, новости, газ, европа, газ, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе первым утром осени растут на 3%, до 406 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 405,3 доллара (+2,7%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.14 мск их стоимость составляет 406,4 доллара (+2,9%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 394,8 доллара за тысячу кубометров.
Газовые котировки в августе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Затем они скорректировались, но остаются выше среднемноголетних уровней.
Причиной такого удорожания эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских предприятиях сжижения газа американской нефтегазовой компании Chevron – Gorgon и Wheatstone.