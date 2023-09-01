КИШИНЕВ, 1 сен — ПРАЙМ. Закупочная цена на природный газ, поставляемый "Газпромом" в Молдавию, в сентябре составит 568,82 доллара за тысячу кубометров, что на более чем 40 долларов выше по сравнению с августом, сообщил в пятницу глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Экономист оценил влияние молдавской инфляции на жителей страны

"В сентябре закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 568,82 долларов за тысячу кубометров", — написал Чебан в своем телеграм-канале. По его словам, весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд "Тираспольтрансгаза" в Приднестровье.

В августе закупочная цена российского газа составляла 527,68 доллара за тысячу кубометров, он был также направлен для нужд приднестровской компании "Тираспольтрансгаз".

В Молдавии на фоне дефицита газа и удорожания энергоресурсов (тарифы на газ выросли в семь раз, на электроэнергию — в четыре раза) с прошлого года действует режим ЧП. С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома".

В июне министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что власти страны не видят смысла в закупке природного газа у "Газпрома". По его словам, обе стороны не в полной мере выполняют свои обязательства. Кишинев ставит в вину "Газпрому" необоснованное сокращение объемов поставок, при этом молдавские власти так и не предоставили результаты обещанного аудита исторической задолженности компании "Молдовагаз".

"Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. В конце мая Чебан заявил, что результатов аудита нет, поскольку власти не оплатили его проведение.