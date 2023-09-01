МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Работники австралийских заводов сжиженного природного газа (СПГ) Chevron — Gorgon, Wheatstone Downstream и Wheatstone Platform — отклонили предложение американской компании об урегулировании вопросов зарплаты и прочих условий работы в условиях приближающейся забастовки на всех трех предприятиях, сообщает профсоюзный альянс Offshore. Альтернатив российскому СПГ нет, заявили в Еврокомиссии

В понедельник Chevron получила уведомления о проведении на этих предприятиях забастовки 7 сентября, на что заявила, что примет меры для поддержания безопасной и надежной работы в случае перебоев и продолжит переговорный процесс. До этого работники проголосовали за делегирование права объявлять забастовку своим профсоюзам.

"Менее 1% работников этих предприятий проголосовали "за" (согласие на предложения компании — ред.)… Если учесть результаты голосования за предложение на морской платформе Wheatstone, то всего четверо из 518 сотрудников компании Chevron проголосовали "за", — написал альянс, объединяющий Морской союз Австралии и Австралийский профсоюз рабочих, в соцсетях.

Альянс при этом уточняет, что предложение от Chevron было подано работникам в обход профсоюзов. Детали предложения не уточняются. Альянс также заявляет, что забастовка на всех трех предприятиях начнется, как и анонсировалось, утром по местному времени 7 сентября.

Возможность забастовок на заводах Chevron, а также Woodside Energy, по данным агентства Блумберг, могло угрожать 10% мирового экспорта СПГ. А только на долю предприятий Gorgon и Wheatstone приходится 5% мировых поставок. И эта ситуация сказывается на мировом рынке газа. В частности, биржевые цены на газ в Европе 22 августа превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Впрочем, Woodside Energy уже договорилась с профсоюзами об отмене забастовки.

Chevron — вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах. В Австралии компания присутствует уже 70 лет. Wheatstone — совместное предприятие австралийских подразделений Chevron (доля составляет 64,14%), Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (13,4%), Woodside Energy Group Ltd (13%), Kyushu Electric Power Company (1,46%) и PE Wheatstone Pty Ltd (8%). Wheatstone включает в себя две линии производства сжиженного природного газа (СПГ) общей мощностью 8,9 миллиона тонн в год.