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В Приднестровье отработали маршрут поставки газа, минуя Украину
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В непризнанной Приднестровской Молдавской республике отработали альтернативный маршрут поставки газа, минуя Украину, заявил глава ПМР Вадим Красносельский. "Факторов миллионы, с... ПРАЙМ, 01.09.2023
энергетика, новости, газ, пмр, украина, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТИРАСПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике отработали альтернативный маршрут поставки газа, минуя Украину, заявил глава ПМР Вадим Красносельский.
"Факторов миллионы, с помощью которых можно предположить прекращение подачи газа через территорию Украины… Но нами отработан уже другой маршрут поставки газа в Приднестровье. Он действует, он работает, он уже проверен, объема, сечения трубы вполне хватает", — ответил он на вопрос РИА Новости, возможно ли прекращение поставок российского газа через украинскую Украины.
Красносельский подчеркнул, что ПМР может получить "голубое топливо", минуя Украину.
По словам главы Приднестровья, газ нужен всем, в том числе Молдавии.
"Вопрос другой – сохранятся ли условия, какая ценовая политика будет, какой контракт будет между "Молдовагазом" и "Газпромом". Это уже переговоры этих субъектов экономических отношений. Мы надеемся на лучшее", — добавил он.