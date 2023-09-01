2023-09-01T17:45:27+03:00
2023-09-01T17:45:27+03:00
2023-09-01T17:45:27+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230901/841637646.html
Эксперт раскрыл долю СПГ в импорте газа ЕС в 2023 году
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Доля сжиженного природного газа (СПГ) в импорте газа ЕС может вырасти до примерно 45% по итогам текущего года с почти 40% в 2022 году, следует из комментария РИА Новости старшего... ПРАЙМ, 01.09.2023
энергетика, новости, газ, в мире, ес, спг, импорт газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Доля сжиженного природного газа (СПГ) в импорте газа ЕС может вырасти до примерно 45% по итогам текущего года с почти 40% в 2022 году, следует из комментария РИА Новости старшего консультанта компании "Имплемента" Ивана Тимонина.
ЕС в 2022 году суммарно импортировал 337 миллиардов кубометров газа, из них 207 миллиардов кубометров трубопроводного газа, 130 миллиардов – в форме СПГ, уточнил собеседник агентства.
Исходя из текущей динамики, по итогам 2023 года трубопроводные поставки природного газа в ЕС составят порядка 160 миллиардов кубометров, из которых более половины – 92 миллиарда кубометров — обеспечит Норвегия, 34 миллиарда — Алжир, 24 миллиарда — Россия и 10 миллиардов — Азербайджан, подсчитал эксперт.
Таким образом, импорт трубопроводного газа в ЕС может снизиться более чем на 20%, тогда как импорт СПГ – немного вырасти.
"Импорт СПГ покажет небольшой рост относительно уровня предыдущего года и составит 130–140 миллиардов кубометров, оставшийся же спрос будет удовлетворен за счет собственной добычи стран ЕС", – добавил эксперт.