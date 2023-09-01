МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы выросли на 4%, до 411 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Эксперт раскрыл долю СПГ в импорте газа ЕС в 2023 году

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 403,7 доллара (+2,3%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в пятницу составил 385 долларов (-2,5%), ценовой максимум — 414,4 доллара (+5%). Последние фьючерсы торговались по 411,4 доллара (+4,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 394,8 доллара за тысячу кубометров.

Газовые котировки в августе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Затем они скорректировались, но остаются выше среднемноголетних уровней.

Причиной такого удорожания эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских предприятиях сжижения газа американской нефтегазовой компании Chevron — Gorgon и Wheatstone.

В понедельник Chevron получила уведомления о проведении на этих предприятиях забастовки 7 сентября, на что заявила, что примет меры для поддержания безопасной и надежной работы в случае перебоев и продолжит переговорный процесс. До этого работники проголосовали за делегирование права объявлять забастовку своим профсоюзам.