КИШИНЕВ, 3 сен — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания не выявила у Молдавии долга в 800 миллионов долларов перед Газпромом. Молдавия применит санкции к компании, связанной с "Газпромом"

"Это ещё не известно публике, но на следующей неделе наше правительство выступит с заявлением о том, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед Газпромом в размере порядка 800 миллионов долларов. Нас хотели обмануть в 2021 году", — цитирует утверждения Санду издание "Молдавские ведомости", ссылаясь на ее выступление на встрече с жителями Гагаузской автономии в ходе визита в село Конгаз.

Ранее "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов говорил 16 июля, что отчет об аудите долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" завершен и будет направлен российской стороне вместе с проектом соглашения о регламентировании исторической задолженности на сумму более чем 720 миллионов долларов. При этом Парликов отмечал, что результаты аудита "интересные" и будут преданы огласке после их тщательного анализа.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности. "Газпром нефть" запустит производство синтетических масел

Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.