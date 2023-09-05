МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Активизация работ по предложенному Россией проекту газового хаба в Турции будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Источник в Турции рассказал о ситуации вокруг обсуждения газового хаба

Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба, на повестке дня также вопросы согласования правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа, заявил президент России Владимир Путин.

"Уже даны указания соответствующим ведомствам активизировать работы. В ближайшее время рабочие группы, которые лидеры поручили сформировать, начнут переговоры. В ближайшее время мы увидим конкретные шаги", — сказал собеседник агентства.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.

Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.

В начале июня источник РИА Новости, знакомый с переговорами, говорил, что турецкая сторона ознакомлена с концепцией проекта газового хаба, представленной "Газпромом", ведется активный диалог, проект носит приоритетный характер для Анкары.