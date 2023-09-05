МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. "Сибур" увеличил поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в топливный сегмент России в первом полугодии на 26% в годовом выражении, до 350 тысяч тонн, компания отмечает рост спроса на СУГ для заправки автомобилей, сообщили РИА Новости в нефтехимическом холдинге. Турция и Россия активизируют работы по созданию газового хаба

"Ощутимого влияния сокращения экспорта не видим. Мы направили значительную часть объемов на внутреннюю переработку, также выросли поставки в топливный сегмент РФ год к году на 26% до 0,35 миллиона тонн. На рынке РФ растет спрос в этом сегменте в связи с высокой экономической привлекательностью СУГ как моторного топлива в сравнении с автобензинами", — сказали в компании.

При этом, по данным компании, ее производство СУГ в первом полугодии увеличилось на 1% в годовом выражении, до 3,65 миллиона тонн.

"Сибур" — крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.